В БЮТ утверждают, что блок Литвина на Майдане платит по курсу 5.04

Наблюдатели от Блока Юлии Тимошенко зафиксировали значительное количество нарушений на выборах мэра Киева и городского совета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, в частности, во время голосования на ряде избирательных участков (№113 – Деснянский район, №130/7 – Подольский район, №113 – Шевченковский район) были зафиксированы попытки выноса чистых бланков бюллетеней с избирательных участков. Информация передана в правоохранительные органы, которые устанавливают мотивы правонарушений.

Около 12 часов дня на участке №40 (Деснянский район, ул. Драйвера, 40-б) при попытке вынести чистый бюллетень был задержан гражданин Ф. Мотивы своего поступка он не указал. БЮТ выяснил, что мать этого гражданина является наблюдателем от Блока Черновецкого. Факт нарушения задокументирован сотрудниками милиции.

Кроме того, наблюдатель от БЮТ сообщили, что один из депутатов Деснянского райсовета от Блока Черновецкого на собственном автомобиле в первой половине дня подвозил к избирательным участкам избирателей преклонных лет. После голосования оказывал им материальную помощь в виде денег. После предупреждения наблюдателями от БЮТ относительно подкупа избирателей депутат исчез с места нарушения.

На участке в Шевченковском районе (ул. Чорновола, 24) двое неизвестных пытались вбросить в избирательную урну по пачке бюллетеней. Наблюдатели от БЮТ пресекли эту попытку, обстоятельства выясняются.

Кроме того, на участке № 171 (Шевченковский район) запротоколированы два факта реализации технологии подкупа избирателей, когда в качестве подтверждения предъявлялись фотоизображения отметки в бюллетене для голосования.

На участке № 159 (ул. Баумана,8, Шевченковский район) наблюдателями от БЮТ зафиксирован факт создания условий для фальсификации результатов голосования. Об этом свидетельствует то, что в квартиры домов по ул. Баумана, № 34-я и 34-б, поступали приглашения для участия в голосовании как для реально существующих жителей конкретных квартир, так и для несуществующих якобы жителей этих же квартир (с фамилиями реальных жителей, но с вымышленными именами).

Также имеют место многочисленные факты поступления на мобильные телефоны избирателей SMS-сообщений с предложением голосовать за Партию регионов (поступали в запрещенное для агитации время – 24 мая в 18.00 и 25 мая в 12.00, без отображения оператора), с текстом: «Не забудь проголосовать за своих: Регионы-Киев», утверждают в БЮТ.

Кроме того, в день выборов практически возле всех избирательных участков г. Киева находятся молодые люди - представители благотворительного фонда «Защита выбора» и общественной организации «Ассоциация студентов-политологов Украины», которые делают вид, что проводят социологические опросы. При этом к ним избирательно подходят люди, которым они перед заходом на избирательный участок выдают квадратный лист-опросник с разноцветными треугольниками (зеленый, белый, красный, желтый) и бессмысленными, с точки зрения социологии, вопросами.

Проголосовав, избиратели, получившие эти опросники, снова подходят к лицам, которые выдали им эти квадратики-опросники и возвращают их, оторвав для себя по линии специального среза его часть - зеленый треугольник. В БЮТ утверждают, что «этот благотворительный фонд является фактическим прикрытием «карусели», организованной Блоком Литвина, а листы-опросники налагаются в кабине для голосования на избирательный бюллетень возле отметки о голосовании за кандидата от Блока Литвина ПИЛИПИШИНА и Блок Литвина и фотографируются на камеру мобильного телефона. В дальнейшем фото показывается так называемому десятнику, который, удостоверившись в «правильном» выборе, гарантирует через несколько часов в обусловленном месте выдать деньги. Деньги (50 долларов США, или же 270 гривень) выдаются по предъявлению избирателем вышеупомянутого зеленого треугольника. Установлено, что одним из мест получения денег определен Май дан Незалежности. Процесс «опроса» контролируется со стороны молодчиков атлетического телосложения».

Как заявил народный депутат от БЮТ, заместитель руководителя городского избирательного штаба блока Андрей КОЖЕМЯКИН, по части из зафиксированных БЮТ случаев фальсификации правоохранительными органами уже на этот момент возбуждены уголовные дела. Правоохранительные органы изучают вопрос относительно возбуждения уголовных дел по остальным зафиксированным блоком случаям.

В то же время на ряде избирательных участков Киева зафиксированы факты задержания избирателей, которые якобы от имени БЮТ пытались организовать подкуп избирателей с целью дискредитации блока. Определенные лица просили молодых людей (преимущественно студентов) записаться в группы поддержки БЮТ и впоследствии проголосовать за блок на выборах за вознаграждение, отмечает пресс-служба.

БЮТ уполномочен заявить, что никогда не занимался, и не будет заниматься подобными противоправными действиями.

Блок Юлии Тимошенко предостерегает и просит избирателей не поддаваться на преступные провокационные действия, за которые предусмотрена уголовная ответственность.

БЮТ настоятельно призывает киевлян при поступлении таких предложений немедленно обращаться к работникам милиции на участках или по месту жительства, а при отсутствии надлежащей реакции со стороны стражей порядка, звонить по телефону в избирательные штабы или в районные партийные ячейки БЮТ.