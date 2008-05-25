Табачник не проголосовал: его фамилии в списках нет

Второй номер в избирательном списке кандидатов в депутаты Киевсовета от Партии регионов Дмитрий ТАБАЧНИК не нашел своей фамилии в списках избирателей и поэтому не смог проголосовать на выборах мэра столицы и городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель штаба Киевского отделения Партии регионов Сергей БАРАНОВ-МОХОРТ.

«В минувшие годы Д.ТАБАЧНИК успешно реализовывал свое право на волеизъявление на избирательном участке №95, что в Подольском районе Киева. Но сегодня он себя в списках не нашел», - сказал С.БАРАНОВ-МОХОРТ.

По его словам, этот факт является ярким свидетельством массовых нарушений при составлении списков избирателей столицы.