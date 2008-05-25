Табачник не проголосовал: его фамилии в списках нет
16:25, 25 мая 2008Политика
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Второй номер в списке ПР
|Дмитрий Табачник
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель штаба Киевского отделения Партии регионов Сергей БАРАНОВ-МОХОРТ.
«В минувшие годы Д.ТАБАЧНИК успешно реализовывал свое право на волеизъявление на избирательном участке №95, что в Подольском районе Киева. Но сегодня он себя в списках не нашел», - сказал С.БАРАНОВ-МОХОРТ.
По его словам, этот факт является ярким свидетельством массовых нарушений при составлении списков избирателей столицы.
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