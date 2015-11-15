В Чернигове полиция в "день тишины" открыла дела о подкупе избирателей

Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции в области.

Согласно сообщению, 14 ноября в дежурную часть Черниговского отдела полиции стали поступать сообщения о подкупе избирателей представителями благотворительного фонда. Всего было зарегистрировано 8 таких обращений.

По адресам, на которые указали заявители, выезжали следственно-оперативные группы Черниговского отдела полиции. Были опрошены представители фонда и граждане.

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Все факты внесены в журнал Единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.

По двум фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 160 УК (подкуп избирателя), максимальная санкция которой - лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности на такой же срок.

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Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Чернигове представители "Правого сектора" заявили, что благотворительный фонд "Полесский оберег" под видом оказания материальной помощи в сумме 300 грн черниговчанам, попавшим в трудное положение, занимается подкупом избирателей.