Глава СММ ОБСЕ хочет привлечь в миссию больше женщин

Об этом сообщается в "Твиттере" СММ ОБСЕ.

"Мы нуждаемся в поддержке государств-участников ОБСЕ в увеличении числа женщин среди наблюдателей ОБСЕ в Украине", - заявил Апакан.

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По его словам, "женщины должны быть услышаны и принимать более активную роль в мирном процессе" на Донбассе.

Апакан также считает, что "женщины более склонны говорить на языке мира, чем на языке войны".

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"СММ будет продолжать такие инициативы как диалог между женскими НПО, уделяя особое внимание в мониторинге гендерным вопросам", - отметил также глава миссии.