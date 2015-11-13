В СБУ опровергли отставку первого заместителя главы ведомства Трепака: он якобы находится на лечении
Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская опровергает информацию о том, что первый заместитель председателя Службы безопасности, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Центрального управления СБУ Виктор Трепак подал в отставку.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
«В связи с появлением неподтвержденной информации об отставке первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака, хочу подчеркнуть, что в соответствии с действующим законодательством рапорт на увольнение первого заместителя СБУ должен подаваться на главу Службы», - отметила она.
Также Гитлянская уточнила, что «в управление по работе с личным составом СБУ рапорт, о котором говорится в СМИ, не поступал. Единственное что могу сказать, Трепак в настоящее время находится на лечении».
В связи с появлением неподтвержденной информации об отставке первого заместителя СБУ Виктора Трепака, хочу подчеркнуть, что ...Posted by Гітлянська Елена on 13 ноября 2015 г.
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Как сообщали СМИ, Виктор Трепак написал заявление на имя президента Петра Порошенко об увольнении с занимаемой должности.
Согласно информации, причиной своего шага Трепак назвал невозможность борьбы с коррупцией в условиях, когда Виктор Шокин занимает должность генпрокурора.
По данным источников, заявление об отставке Трепак написал еще неделю тому назад.
Напомним, президент Украины назначил Трепака на должность 19 июля 2015 года.