Порошенко провел кадровые перестановки в СБУ
Президент Украины Петр Порошенко своими указами назначил заместителей председателя Службы безопасности.
Петр Порошенко своим указом назначил Виталия Маликова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины.
Текст соответствующего указа обнародован на сайте главы государства. Другим своим указом президент уволил Маликова с должности заместителя председателя СБУ.
Также Порошенко назначил Александра Радецкого заместителем председателя Службы безопасности и другим своим указом уволил Радецкого с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ.
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Третье кадровое изменение касается Виктора Трепака. Порошенко назначил его первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
Напомним, ранее Петр Порошенко назначил Москаля на должность председателя Закарпатской ОГА. Президент также отметил, что ему пришлось на скорую руку организовывать перевод Москаля в другой регион.