Порошенко провел кадровые перестановки в СБУ

Петр Порошенко своим указом назначил Виталия Маликова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины.

Текст соответствующего указа обнародован на сайте главы государства. Другим своим указом президент уволил Маликова с должности заместителя председателя СБУ.

Также Порошенко назначил Александра Радецкого заместителем председателя Службы безопасности и другим своим указом уволил Радецкого с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ.

Читайте такжеПорошенко отменил нереализованный указ Януковича

Третье кадровое изменение касается Виктора Трепака. Порошенко назначил его первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Напомним, ранее Петр Порошенко назначил Москаля на должность председателя Закарпатской ОГА. Президент также отметил, что ему пришлось на скорую руку организовывать перевод Москаля в другой регион.