Президенты 6 стран заявили о создании единого транзитного пространства

Президенты шести стран - участниц Энергетического саммита заявили о создании единого транзитного пространства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции по итогам работы Энергетического саммита сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Он сказал, что пока еще нельзя говорить, что не существует проблем в решении этого вопроса.

“Безусловно, мы должны провести еще много аналогичных дискуссий, но сегодня мы принимаем декларацию, которую подписали все шесть президентов”, - сказал он.

Также он подчеркнул, что это является колоссальным успехом Киевского саммита.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что президенты обсудили вопрос создания единой энергетической политики в Европе, эффективного транзитного пространства безопасности.

Он сказал, что президенты остались довольны технико-экономическим обоснованием нефтепровода “Одесса-Броды”.

Это дало основания говорить, отметил он, что данный проект начинает работать в аверсном режиме. При этом В.ЮЩЕНКО рассказал о вчерашних переговорах с Президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВІМ по поставкам технологической нефти в этот нефтепровод, а также напомнил о договоренности о комплексном подходе к реализации этого проекта, в частности, рассказал о договоренности относительно построения нового нефтеперерабатывающего завода.

Президент подчеркнул, что этот саммит можно назвать успешным и поблагодарил за высокий представительский уровень.

Как сообщал УНИАН, в Энергетическом саммите принимают участие Президенты Азербайджана Ильхам АЛИЕВ, Грузии - Михаил СААКАШВИЛИ, Эстонии - Томас Хендрик ИЛЬВЕС, Латвии - Валдис ЗАЛТЕРС, Литвы - Валдас АДАМКУС и Польши - Лех КАЧИНСКИЙ, а также комиссар Европейской комиссии по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС, вице-президент Республики Болгария Ангел МАРИН, вице-министр Казахстана Ляззат КИИНОВ, министр иностранных дел Словацкой Республики Ян КУБИШ и Специальный представитель Соединенных Штатов Америки Бойден ГРЕЙ.