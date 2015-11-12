Тема дня 12 ноября: Как проходит дерегуляция экономики Украины (видео)

Гость: Александр Сухомлин, заместитель министра экономического развития и торговли Украины, эксперт Экономического дискуссионного клуба.

Подтемы: 1. План по дерегуляции 2. Рада как сдерживающий фактор 3. Зависимость от других реформ 4. Мнение бизнеса

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