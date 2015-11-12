Тема дня 12 ноября: Как проходит дерегуляция экономики Украины (видео)

19:00, 12 ноября 2015
Политика
657 0

Гость: Александр Сухомлин, заместитель министра экономического развития и торговли Украины, эксперт Экономического дискуссионного клуба.

Замминистра экономического развития и торговли о том, как проходит дерегуляция экономики Украины / epizod.com.ua

Подтемы:

1. План по дерегуляции

2. Рада как сдерживающий фактор

3. Зависимость от других реформ

4. Мнение бизнеса

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter