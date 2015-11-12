Тема дня 12 ноября: Как проходит дерегуляция экономики Украины (видео)
19:00, 12 ноября 2015Политика
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Гость: Александр Сухомлин, заместитель министра экономического развития и торговли Украины, эксперт Экономического дискуссионного клуба.
Замминистра экономического развития и торговли о том, как проходит дерегуляция экономики Украины / epizod.com.ua
Подтемы:
1. План по дерегуляции
2. Рада как сдерживающий фактор
3. Зависимость от других реформ
4. Мнение бизнеса
Тема дня 12 ноября: Как проходит дерегуляция экономики Украины
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