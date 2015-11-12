"Самопомич" поддержала кандидатуру Бориса Филатова на должность городского головы Днепропетровска

«Есть несколько городов в Украине, где патриотические силы получили возможность выбить экс-регионалов из их насиженных вотчин. Днепропетровск стал настоящим символом сопротивления «русской весне» в 2014 году, и сейчас город должен подтвердить свою проукраинскую позицию, избрав мэром Бориса Филатова», – говорится в заявлении Объединения «Самопомич».

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В «Самопомочи» обратили особое внимание на активность избирателей. «У регионалов точно нет большей поддержки, чем у демократических сил. Однако им на руку может сыграть пассивность избирателей, которая открывает путь к манипуляциям и фальсификациям. Поэтому – все на выборы!» – призвали в партии.

Ранее глава ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко высказалась за поддержку Бориса Филатова в принципиальном соперничестве за пост городского головы Днепропетровска с бывшим лидером Партии регионов в области.

«Днепропетровская областная организация ВО «Батькивщина» полностью разделяет позицию лидера партии Юлии Тимошенко и поддерживает кандидатуру Бориса Филатова на пост мэра Днепропетровска как единого кандидата от демократических и патриотических сил», – отмечается в заявлении партийной организации.

Напомним, 15 ноября состоится второй тур выборов мэра Днепропетровска, в который вышли представитель УКРОПа Борис Филатов и экс-регионал, представитель «Оппозиционного блока» Александр Вилкул.