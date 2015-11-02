МВД прогнозирует наиболее "горячим" второй тур выборов в Днепропетровске

Наиболее "горячим" второй тур выборов мэра прогнозируется в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил советник министра внутренних дел Иван Стойко.

"Сейчас наш штаб работает в усиленном режиме. Мы делаем выводы, и, учитывая события с задержанием главы одной из партий, которая принимала участие в выборах, и представитель которой участвует во втором туре выборов, то, конечно, мы предполагаем самую горячую точку именно в Днепропетровске. Уже есть много фактов нарушений в Днепропетровске. К нам вчера поступило заявление от Бориса Филатова, одного из кандидатов, относительно территориальной избирательной комиссии, и мы сейчас рассматриваем это дело", - сказал Стойко.

Читайте такжеГройсман попросил ГПУ и СБУ проинформировать Раду о событиях в Днепропетровске

В свою очередь другой советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк отметил, что со стороны МВД к Днепропетровску будет усиленное внимание, в частности, к главе местной ТИК и к одному из кандидатов - Александру Вилкулу.

"Отдельно хочу предупредить председателя городской избирательной комиссии Днепропетровска: мы будем очень внимательно следить и контролировать процесс второго тура. Она хорошо помнит, что у нас были вопросы, но мы обеспечили правопорядок в городской комиссии. Поэтому лишний раз напоминаю, в том числе и господину Вилкулу, я вижу, что у него в последнее время крылья выросли, мы хорошо помним и 26 января (2014 года - УНИАН), и кто куда каких титушек возил, и кто какие имел планы на первый тур 25 октября", - отметил Шкиряк.

Как сообщал УНИАН, на выборах мэра Днепропетровска во второй тур выходят Борис Филатов («УКРОП») и Александр Вилкул («Оппозиционный блок»).