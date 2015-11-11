Украина проводит консультации с партнерами о продлении санкций против РФ - Порошенко

20:19, 11 ноября 2015
Политика
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Украина проводит консультации с партнерами о продлении санкций против РФ.

Фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина проводит консультации со странами Европейского Союза и трансатлантическими партнерами о продлении санкций против страны-агрессора.

На этом глава государства сообщил, открывая сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны, информирует президентская пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что минского процесса в 2016 году не будет, обязательства должны быть выполнены в 2015. 

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