Порошенко: завершилось тестирование кандидатов на должность антикоррупционного прокурора

Об этом сообщил президент Петр Порошенко на встрече с новоизбранными городскими головами.

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"Насколько меня проинформировали, уже завершилось тестирование антикоррупционных прокуроров, кандидатов на должность антикоррупционного прокурора", - сказал он.

Петр Порошенко отметил, что 1 декабря антикоррупционный прокурор должен уже начать работу.

Как сообщал УНИАН, ранее президент заявил, что не позднее 30 ноября должен быть назначен антикоррупционный прокурор.

Вместе с тем, Петр Порошенко уверил, что не знает, кто будет антикоррупционным прокурором.

"Но я точно знаю, что этот антикоррупционный прокурор должен иметь доверие общества", - подчеркнул Петр Порошенко.

По его словам, 1 декабря все антикоррупционные дела должны быть забраны из Генеральной прокуратуры, и этим должно заниматься Антикоррупционное бюро.