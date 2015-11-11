В "Самопомочи" назвали "дымовой шашкой" попытку ВР принять антидискриминационную поправку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам по поводу вчерашнего неголосование фракции по внесению изменений в Трудовой кодекс насчет антидискриминационной нормы.

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Он отметил, что происходит "огромная подстава".

"Я восхищен примитивизмом мышления властной машины. Власть хочет внести антидискриминационную правку в Трудовой кодекс УССР, который исчезнет через два месяца", - подчеркнул Олег Березюк.

При этом, по его словам, в то же время в парламенте происходит "легальная европейско ориентированная процедура" рассмотрения во втором чтении проекта Трудового кодекса, где эту норму можно внести и за нее проголосовать.

"Бросается эта дымовая шашка, и за этим дымом хотят, чтобы не увидели абсолютное отсутствие публичной политики и публичного управления в Кабинете Министров Украины и в государстве относительно базовых прав людей", - подчеркнул Березюк.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 5 ноября приняла в первом чтении новый Трудовой кодекс, который объединяет многочисленные внесенные в действующий кодекс правки и адаптирует трудовое законодательство Украины, международных актов.

Одновременно парламент при рассмотрении в первом чтении проекта Трудового кодекса не поддержал поправку народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Ирины Геращенко насчет недискриминации ряду категорий людей, в том числе и по признаку сексуальной ориентации.

Вчера во время голосования ВР вновь не поддержала проект закона о внесении изменений в Кодекс законов о труде (насчет гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с правом Европейского Союза).

Проект Трудового кодекса входит в пакет законопроектов, необходимых для получения Украиной либерализации визового режима с ЕС.