У Порошенко назвали причину, по которой правительство Украины может уйти в отставку

Он отметил, что если количество желающих радикальных изменений в парламенте достигнет критической точки, то премьер-министр получит вотум недоверия.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе БПП.

По словам Луценко, он видит два варианта развития событий. «Или мы меняем министров, которые не справились с задачами, а таких, увы, много. Или количество желающих радикальных изменений в парламенте достигнет критической точки, и премьер-министр получит вотум недоверия», - сказал политик.

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Он отметил, что в БПП нет пока такого решения: «Мы ждем встречи с премьером и, возможно, со всем правительством, для выяснения причин провалов».

Кроме того, Луценко подчеркнул, что фракция БПП не проголосует за бюджет следующего года, сформированный на старой налоговой базе: "Потому что после финансовой стабилизации, после децентрализации ресурса из центра вниз мы должны перейти к третьему этапу реформ – к стимулированию экономического роста. С ныне действующим налоговым кодексом это невозможно. Мы требуем нового налогового кодекса и на его базе сверстанного бюджета".