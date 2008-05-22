Суд обязал «5 канал» выплатить мэру Полтавы 25 тыс. грн.

Апелляционный суд Полтавской области обязал предприятие с иностранными инвестициями ООО «Телекомпанию «НБМ» («5 канал») выплатить мэру Полтавы Андрею МАТКОВСКОМУ 25 тыс. грн. за моральный ущерб и 1 тыс. 250 грн. за понесенные судебные издержки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Полтавского городского совета.

По их данным, в ноябре 2006 года после выборов мэра Полтавы А.МАТКОВСКИЙ подал в суд на телеканал, который за неделю до голосования показал фильм, снятый, как посчитал тогдашний еще кандидат на должность мера А.МАТКОВСКИЙ, на основе неправдивой и недостоверной информации.

В суде первой инстанции представители телеканала не смогли доказать достоверность показанных в фильме эпизодов. Тогда суд обязал телекомпанию в эфире подтвердить недостоверность изложенных в фильме фактов и выплатить А.МАТКОВСКОМУ 25 тыс. грн. В такую сумму мэр оценил нанесенный ему моральный ущерб.

«НБМ» опротестовала это решение, обратившись с жалобой в Апелляционный суд Полтавской области. Но коллегия судей решила, что при рассмотрении дела в суде первой инстанции «уточнены все обстоятельства дела, и дана должная правовая оценку. Нарушений норм материального и процессуального права не установлено».