Прокурор предупреждает о наказании за нарушение закона о выборах

Уголовный кодекс предусматривает суровое наказание за нарушение избирательного законодательства – вплоть до лишения свободы. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН рассказал прокурор Киева Евгений Блаживский

Так, по его словам, за подкуп избирателей предусмотрено лишение свободы: «Те, кто выдает себя за благотворителей, предлагая деньги или продукты, влияют на право граждан свободно избирать. Также есть много случаев, когда требуют сообщить паспортные данные граждан. Неизвестно, как эти лица потом поступят с этой информацией. Таким доверчивым гражданам это может нанести значительный материальный вред».

Блаживский также отметил, что за передачу своего избирательного бюллетеня другому лицу предусмотрено от 1 до 3 лет лишения свободы, а за похищение бюллетеня – до 2 лет.

«Для членов избирательных комиссий ответственность еще суровее, – подчеркнул прокурор. – Препятствие свободному осуществлению гражданином своего избирательного права, вместе с подкупом, обманом или принуждением, с применением насилия, уничтожения или повреждения имущества или соответствующими угрозами совершенные членами избирательных комиссий, карается лишениям свободы до 3 лет. А за подписание избирательного протокола до окончательного подсчета голосов или установления результатов голосования, подмена действительных избирательных бюллетеней, незаконное внесение в протокол изменений после его заполнения, похищение или укрывательство избирательного бюллетеня предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы».

Если же член избирательной комиссии преднамеренно предоставил гражданину возможность проголосовать за другого человека или принять участие в голосовании несколько раз, либо выдал бюллетень лицу, не включенному в список избирателей на соответствующем избирательном участке, то его ждет лишение свободы на 3–6 лет.

«Закон действительно суров, потому я надеюсь, что все члены избирательных комиссий будут действовать в суровом соответствии с законом», – подчеркнул Евгений Блаживский.