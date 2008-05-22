Левченко: горсовет спас Донецк от... насильственной украинизации

Решение сессии Донецкого городского совета о недопущении планового увеличения украиноязычных школ в городе является демократическим шагом, заявляет секретарь Донецкого горсовета Николай ЛЕВЧЕНКО.

Об этом он заявил сегодня в интервью корреспонденту УНИАН.

"Я уверен и берусь доказать, что это действительно демократический шаг", - подчеркнул Н.ЛЕВЧЕНКО, комментируя факт принятия данной поправки в Программе развития образования Донецка 20 мая на сессии горсовета.

По его словам, "поправка касается того, чтобы мы не проводили насильственную украинизацию в городе Донецке". "Поправка направлена на то, чтобы мы прекратили и не допускали планового, по указанию сверху от чиновников из Киева, которые не замечают мнения людей, открытия ненужных и лишних школ на каком бы то ни было языке," - акцентировал Н.ЛЕВЧЕНКО.

Он считает, что в городе нужно проводить "в отношении языка в сфере образования политику, которая бы опиралась на мнения жителей Донецка". "Это означает, что когда есть заявления от родителей о поступлении в украинский или в русский класс, то согласно этих набранных заявлений к 1 сентября у нас и должны открываться новые классы, новые школы, - объяснил секретарь горсовета, - Но ни в коем случае это не должно быть планово, по указаниям сверху".

Плановое открытие таких школ приведет к тому, что "потом мы будем думать, кем их наполнять, а такого быть не должно", - заверил Н.ЛЕВЧЕНКО.

Он сообщил, что эта поправка была разработана лично им и лично им была вынесена на сессию для голосования.

"Я хотел бы подчеркнуть, что поправка – это моя личная инициатива, я хочу нести за это полную ответственность. Я докажу любому политику, что эта поправка демократична и что она защищает интересы дончан", - сказал Н.ЛЕВЧЕНКО. И добавил: "Поправка внесена только лишь для того, чтобы сдержать насильственную украинизацию. Потому что я не против украинского языка, я просто защищаю русскоязычное население".

Секретарь горсовета подчеркнул, что он опирается на статистические данные, которые говорят о том, что "85% жителей Донецка официально считают родным языком русский и разговаривают на русском языке". Также, по его словам, "на сегодняшний день в Донецке на украинском языке обучается 21% учащихся школ, и этот процент увеличивается постоянно, потому что родители пишут заявления и определяют своих детей в украинские классы и школы".

"Поэтому я прошу прекратить все истерики по поводу данного решения и попросить о спокойствии и взвешенной позиции. Не произошло никакой сенсации и ничего из ряда вон выходящего", - заключил Н.ЛЕВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 20 мая сессия Донецкого горсовета выступила против планового увеличения украиноязычных школ в Донецке. Как говорится в решении сессии: "Для удовлетворения потребностей населения Донецка в получении образования на родном языке не допускать: планового увеличения числа учащихся, обучающихся на украинском языке, расширения сети украиноязычных школ и классов; планового увеличения детских дошкольных учреждений и групп с украинским языком обучения".