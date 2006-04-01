Суд принял решение о пересчете голосов

Центральный районный суд Николаева принял решение о пересчете голосов на одном из избирательных участков города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “Вече”.

От партии «Вече» был подан иск в окружную избирательную комиссию избирательного округа №126 о пересчете голосов избирателей на избирательном участке №11 этого округа. Истец представил доказательства того, что итоговое заседание участковой комиссии неоднократно прерывалось, председатель комиссии чинил препятствия членам комиссии в осуществлении их полномочий и отказывался предоставлять протоколы о подсчете голосов членам комиссии и официальным наблюдателям, сообщили в пресс-службе “Вече”.

Рассматривая иск, суд также установил, что на протяжении подсчета и составления протоколов менялось количество бюллетеней в урнах. Это, по мнению суда, не позволяет установить реальные результаты выборов на этом участке. Следовательно, Центральный районный суд Николаева признал действия участковой избирательной комиссии №11 избирательного округа №126 неправомерными и обязал провести повторный подсчет голосов.

По данным представителей партии «Вече» в Николаеве, такой подсчет будет проведен в ближайшее время. Участие в подсчете могут принять официальные наблюдатели, а также представители средств массовой информации.