Депутаты поздравили Яценюка с днем рождения

Народные депутаты Украины поздравили председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА с днем рождения.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ЯЦЕНЮК поблагодарил и пошутил, что предлагал сегодняшний день сделать «не рабочим, но это предложение не было поддержано»

Народные депутаты всех фракций стоя аплодисментами поздравили его.