Депутаты поздравили Яценюка с днем рождения

10:18, 22 мая 2008
Политика
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Спикер поблагодарил и пошутил

Народные депутаты Украины поздравили председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА с днем рождения.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ЯЦЕНЮК поблагодарил и пошутил, что предлагал сегодняшний день сделать «не рабочим, но это предложение не было поддержано»

Народные депутаты всех фракций стоя аплодисментами поздравили его. 

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