Депутаты поздравили Яценюка с днем рождения
10:18, 22 мая 2008Политика
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Спикер поблагодарил и пошутил
Народные депутаты Украины поздравили председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА с днем рождения.
Как передает корреспондент УНИАН, А.ЯЦЕНЮК поблагодарил и пошутил, что предлагал сегодняшний день сделать «не рабочим, но это предложение не было поддержано»
Народные депутаты всех фракций стоя аплодисментами поздравили его.
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