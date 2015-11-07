Кужель: Тетерук нанес удар дном бутылки в двух сантиметрах от виска

По словам Кужель, она все еще находится в больнице, у нее - "жесткий постельный режим" до 10 ноября.

Рассказывая о происшествии, Кужель отметила: "Этот человек (Тетерук) в течение всего времени, когда мы фракцией находились (на совещании) у Гройсмана, - видимо он (Тетерук) был не очень трезв ... говорил различные весьма неприятные вещи - всей команде (нардепам)".

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"А когда мы уходили, то, что он сказал мне напоследок - ему бы за это выцарапали глаза все женщины в Украине, если бы такое услышали", - добавила Кужель.

Она отметила, что удивлена словам Тетерука о том, что его действия - "самооборона".

"Он нанес мне удар дном бутылки и попал 2 см от виска. Сначала обливал меня водой, а затем взял бутылку за горлышко и дном меня ударил в лоб", - отметила Кужель.

Когда прибыла скорая, добавила она, правый глаз "заплыл и ничего не видел, давление было 168 на 100".

"Врачи диагностировали гипертонический криз, который до сих пор не прошел", - добавила нардеп.

На уточняющий вопрос, вокруг чего возник конфликт, Кужель уклонилась от ответа, пообещав рассказать позже, когда выздоровеет.

Также на вопрос, будет ли она отозывать заявление в милицию, о чем заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, Кужель отметила: "Она знает, что я верующий человек, и единственный, кто может наказать за проступок - бог .... Но мы решим это вопрос".