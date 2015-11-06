Соратники Кужель сообщили, что она в больнице с сотрясением мозга

"Оставили на ночь госпожу Кужель в больнице. Ей откровенно хуже. Подозрения на сотрясение мозга средней тяжести. Сильно опух глаз", - написала депутат на своей странице в соцсети.

Читайте также"Батькивщина" отказывается принимать участие в заседаниях Рады из-за инцидента между Тетеруком и Кужель

По факту конфликта депутатов Андрея Тетерука и Александры Кужель откроют уголовное дело, точную правовую квалификацию этому делу дадут позже, сообщил представитель МВД Артем Шевченко.

Напомним, вчера вечером во фракции "Батькивщина" сообщили, что депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук разбил голову депутату от "Батькивщины" Александре Кужель, ударив ее стеклянной бутылкой по голове. Конфликт произошел под кабинетом председателя Верховной Рады.

Андрей Тетерук извинился за инцидент в соцсети. "Ход событий бывает ужасно непредсказуемым. Во время общения с Александрой Кужель случайно произошел конфликт, за который я публично приношу свои извинения. Поверьте, несмотря на эмоции, которые сегодня бушуют, я искренне каюсь", – написал Андрей Тетерук на своей странице в соцсети.