Тимошенко рассекретила фрагменты своих решений по Vanco

На Правительственном портале обнародованы фрагменты сегодняшнего решения Кабинета министров Украины о приостановке участия государства в "Соглашении о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря между государством Украина и компанией "Венко Интернешнл Лтд."

Фрагменты обнародованы без исходных данных документа.

Сообщается, что, рассматривая 21 мая на заседании Кабмина вопрос “Об отмене некоторых распоряжений Кабинета министров Украины”, правительство решило:

“Приостановить участие Украины в “Соглашении о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря между государством Украина и компанией “Венко Интернешнл Лтд.” (далее - Соглашение).

Минприроды, Минюсту, Минфину, Минэкономики, Минтопэнерго, МИД совершить необходимые действия относительно выполнения данного решения”.

Также решено “отменить распоряжение Кабинета министров Украины от 3 октября 2007 года №828 “О подписании Соглашения между Кабинетом министров Украины и компанией “Венко Интернешнл Лимитед” о распределении углеводородов, которые добываются в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря”.

“Минприроды, Минюсту, Минтопэнерго, Минэкономики, Секретариату Кабинета министров доложить на следующем заседании правительства относительно правовых оснований аннулирования других решений Кабинета министров, связанных с заключением Соглашения, в частности, относительно результатов конкурса на заключение соглашения о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря и обоснованности выставления на конкурс участка площадью свыше 12 тыс. кв. километров”.

“Минюсту, Минприроды, МВД, Минфину подать Кабинету министров проект обращения к Генеральной прокуратуре относительно правомерности действий должностных лиц, причастных к этой сделке”.

“Минюсту вместе с Минприроды принять необходимые меры для защиты интересов Украины во время возможных судебных разбирательств вопросов, связанных с приостановкой участия Украины в указанном Соглашении”.

Напомним, что сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещала, что все сегодняшние решения относительно Vanco будут обнародованы на Правительственном портале.