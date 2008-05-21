Богатырева уверена, что Тимошенко проиграет в споре с Vanco

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА считает, что если Украина и дальше в ситуации с лишением компании Vanco лицензии на пользование недрами «будет идти по конфликтному сценарию решения вопроса, то для Украины судебная перспектива будет следующей: Украина проиграет».

Как передает корреспондент УНИАН, так она прокомментировала в интервью журналистам сегодняшнее решение Кабмина расторгнуть в одностороннем порядке договор с компанией Vanco на разработку шельфа Черного моря.

По словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, сейчас нужно поставить свои взаимоотношения с инвестором на законные основания и определиться, в каком направлении в этом вопросе двигаться дальше.

По ее мнению, на сегодня существует как минимум два сценария развития событий. Первый сценарий более приемлем, отметила она, когда стороны садятся и решают вопросы путем диалога, дискуссии. Второй – конфликтный сценарий. Как отметила Р.БОГАТЫРЕВА, «сейчас очень быстро развивается конфликтный сценарий. Он нежелателен ни для кого».

Она также напомнила, что по этому вопросу есть решение СНБО (от 16 мая 2008 года «О мероприятиях по обеспечению развития Украины как морского государства», которое Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел в действие своим указом от 20 мая. Этим решением СНБО обязал правительство отменить решение об аннулировании лицензии на пользование недрами компании Vanco Prickerchenska Ltd. Т - УНИАН), согласно которому создается комиссия с привлечением правительства, которая должна будет рассмотреть все конфликтные и спорные вопросы.

Р.БОГАТЫРЕВА еще раз подчеркнула, что конфликтный вариант не нужен «ни власти украинской, ни бизнесу украинскому, ни инвестору, который хотел бы зайти на законных основаниях и работать в Украине».

«Мне кажется, что сейчас нужно собраться и вернуться к диалогу между правительством и компанией (Vanco – УНИАН), которая имеет лицензию и которая выиграла тендер. Я убеждена, что все будет возвращено в правовую плоскость», - добавила секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, сегодня Кабинет министров принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что исключает возможность международных исков и штрафных санкций к Украине в связи с ее односторонним выходом из соглашения с американской компанией Vаncо о совместном распределении продукции.

«То, что произошло с Vаncо, все понимают, что там произошло. Никаких не будет исков и никаких штрафных санкций. А даже если какие-то камикадзе на основе таких незаконных действий обратятся в какой-либо международный суд, Украина не просто это выиграет, а выиграет очень сильно все эти споры», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.