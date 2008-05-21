Посол США очень разочарован решением Тимошенко (заявление)

Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР разочарован решением Кабинета министров Украины об одностороннем выходе из Соглашения о распределении продукции, заключенного с американской компанией «Венко”, и призывает пересмотреть это решение.

Об этом говорится в заявлении посла, переданном УНИАН пресс-службой Посольства США.

“Я очень разочарован тем, что Кабинет министров сегодня в одностороннем порядке осуществил шаги по расторжению Соглашения о распределении продукции, которую правительство Украины заключило с американской компанией «Венко». Правительство Украины для того чтобы привлекать инвесторов, особенно в сектора, жизненно важные для энергетической безопасности, должно ясно показать, что оно уважает святость контрактов и верховенство права”, отмечается в заявлении.

У.ТЕЙЛОР заявляет, что Посольство США продолжает считать, что непосредственное обсуждение между двумя сторонами может убрать недоразумение, которое лежит в основе этой конфликтной ситуации. Он отметил, что до сих пор этого не произошло, несмотря на четкое обещание сделать это.

“Мы призываем правительство пересмотреть свое решение и вернуться к политике диалога, с тем, чтобы этот проект, важный для энергетической безопасности Украины, мог вернуться к реализации”, - отметил посол.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 мая, Кабинет министров на своем заседании принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины соглашение о распределении продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

25 апреля этого года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prickerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого Vanco начало международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

19 мая первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявил, что правительство не намерено менять позицию в отношении компании Vanсо.

Генеральная прокуратура Украины вынесла протест к Минприроды относительно неправомерного приказа об аннулировании специального разрешения на пользование недрами континентального шельфа Черного моря компании «Венко Прикерченская ЛТД». Этим документом остановлено действие приказа Минприроды с обязательством его отменить.

Сегодня, 21 мая, Кабинет министров на своем заседании принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.