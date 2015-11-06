Геращенко выложил кадры потасовки между Кужель и Тетеруком в Раде (видео)

"Ввиду значительного резонанса и во избежание политических потрясений в государстве из за прискорбного столкновения двух народных депутатов из разных фракций, я публикую две видеозаписи инцидента сделанные камерами наблюдения в Верховной Раде", - написал он.

Кужель и Тетерук. Часть 1. Вчера в Верховной Раде произошёл прискорбный инцидент с участием народных депутатов Алексан... Posted by Антон Геращенко on 6 ноября 2015 г.

На одной из них видно, как депутаты фракции "Батькивщина" и Александра Кужель выходят из приёмной Спикера Владимира Гройсмана и удаляются по коридору.

Читайте такжеТетерук не считает инцидент с Кужель поводом для сложения депутатских полномочий

Потом, видимо после высказываний Андрея Тетерука в адрес Александры Кужель, она развернулась и пошла в сторону нардепа. После чего на другой видеозаписи видна часть уже начавшейся стычки и дальнейшие действия депутатов "Батькивщины" по отношению к Андрею Тетеруку, пишет Геращенко.

По его словам, сам момент начала столкновения не попал в объектив видеокамер, однако у него "после общения с обеими сторонами конфликта не остаётся сомнений", что причиной конфликта были не приязненные отношения и словесные оскорбления в адрес друг друга, после чего началось столкновение с применением физической силы.