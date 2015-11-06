Порошенко обещает доработать проект изменений в Конституцию в части правосудия на следующей неделе

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в начале следующей недели проект изменений в Конституцию в части правосудия будет вынесен на рассмотрение Национального совета реформ, и надеется, что после этого он будет готов для внесения в Верховную Раду.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на встрече со студентами и преподавателями Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

"В ближайшее время я финализирую проект и внесу его на рассмотрение Верховной Рады. Буквально в начале следующей недели мы рассмотрим его на Нацсовете реформ, подытожим все предложения. И думаю, что и на следующей неделе он будет готов к внесению (в ВР)", - сказал президент.