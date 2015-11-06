Глава "Самопомочи" обвинил Шокина в нарушении закона (видео)

Председатель парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк говорит, что располагает доказательства нарушений, совершенных генпрокурором Виктором Шокиным, за которые его должны были бы уволить.

"Верховная Рада приняла европейский закон о современной прокуратуре. В этом законе был большой кадровый вопрос, где кадры должны набираться "по-новому". Генеральная прокуратура получила этот закон. Что увидели наши юристы и народные депутаты и положили президенту на стол? То, что подзаконные акты, которые были выработаны на новый законопроект в области кадровой политики прокуратуры, совершенно не соответствовали духу и букве закона. Я имею в виду приказы генпрокурора", - сказал Березюк в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

По его словам, депутат от "Самопомочи" Елена Сотник доложила о нарушениях президенту Петру Порошенко.

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По мнению Олега Березюка, в этот же день президент должен был бы уволить генерального прокурора за нарушение закона и открыть против него уголовное дело.

"Президент не выполнил своих функциональных обязанностей относительно контроля за своим подчиненным — генеральным прокурором. Все, что сейчас происходит, это следствие того, что он (генпрокурор Шокин - Ред.) чувствует себя бесконтрольно и всевластным. Поэтому мы, депутаты, должны не ругаться, а требовать от президента уволить генпрокурора, потому что он нарушил букву закона", - отметил Березюк.

Напомним, электронная петиция на сайте президента, которая предлагает уволить генерального прокурора Виктора Шокина и провести открытый и прозрачный конкурс на эту должность, собрала 25 тысяч подписей.