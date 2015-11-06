Глава "Самопомочи" обвинил Шокина в нарушении закона (видео)
По его словам, депутат от "Самопомочи" Елена Сотник доложила о нарушениях президенту Петру Порошенко.
Председатель парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк говорит, что располагает доказательства нарушений, совершенных генпрокурором Виктором Шокиным, за которые его должны были бы уволить.
"Верховная Рада приняла европейский закон о современной прокуратуре. В этом законе был большой кадровый вопрос, где кадры должны набираться "по-новому". Генеральная прокуратура получила этот закон. Что увидели наши юристы и народные депутаты и положили президенту на стол? То, что подзаконные акты, которые были выработаны на новый законопроект в области кадровой политики прокуратуры, совершенно не соответствовали духу и букве закона. Я имею в виду приказы генпрокурора", - сказал Березюк в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".
По его словам, депутат от "Самопомочи" Елена Сотник доложила о нарушениях президенту Петру Порошенко.
Читайте такжеПо факту посягательства на жизнь Шокина открыли дело
По мнению Олега Березюка, в этот же день президент должен был бы уволить генерального прокурора за нарушение закона и открыть против него уголовное дело.
"Президент не выполнил своих функциональных обязанностей относительно контроля за своим подчиненным — генеральным прокурором. Все, что сейчас происходит, это следствие того, что он (генпрокурор Шокин - Ред.) чувствует себя бесконтрольно и всевластным. Поэтому мы, депутаты, должны не ругаться, а требовать от президента уволить генпрокурора, потому что он нарушил букву закона", - отметил Березюк.
Напомним, электронная петиция на сайте президента, которая предлагает уволить генерального прокурора Виктора Шокина и провести открытый и прозрачный конкурс на эту должность, собрала 25 тысяч подписей.