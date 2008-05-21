Заседание Совета коалиции перенесли из-за Ющенко
13:50, 21 мая 2008Политика
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Кириленко напрашивается в СП?
Заседание Совета коалиции перенесено на 17.00.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.
По его словам, сначала планировалось заседание на 15 часов, но на это время планируется встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.
И.КИРИЛЕНКО сказал, что в случае, если в этой встрече примет участие и Совет коалиции, то тогда отпадет необходимость отдельно проводить заседание Совета коалиции в 17 часов.
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