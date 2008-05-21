В НУ-НС считают отставку Кабмина "подарком для Тимошенко"

Невнесение фракцией Партии регионов кандидатуры на должность первого заместителя председателя Верховной Рады свидетельствует о наличии «определенной политической игры» по переформатированию коалиции.

Об этом сказал корреспонденту УНИАН народный депутат Украины Тарас СТЕЦЬКИВ (фракция НУ-НС).

Он назвал достаточно вероятным то, «что кто-то действительно работает над переформатированием коалиции».

По словам Т.СТЕЦЬКИВА, «в части НУ-НС это бесперспективная работа». Он отметил, что фракция НУ-НС ни при каких обстоятельствах не выйдет большинством голосов из демократической коалиции. «Поэтому я удивляюсь, что такие сценарии где-то пишутся и кто-то еще надеется, что состоятся изменения и на место ЯЦЕНЮКА сядет кто-то другой, а ЯЦЕНЮК перейдет на другое место», - отметил Т.СТЕЦЬКИВ.

По его словам, «это все фантазии, политиканство». Т.СТЕЦЬКИВ утверждает, что реализация такого сценария привела бы не только к расколу фракции НУ-НС, но и «к параличу парламента и к дальнейшим незаконным действиям с обеих сторон».

Т.СТЕЦЬКИВ заявил: «Если кто-то думает отправить правительство в отставку и на том заработать политические дивиденды, то это самоубийство». По его словам, это был бы «подарок для Юлии ТИМОШЕНКО».

По его убеждению, в нынешнем парламенте не создастся другая коалиция, и в такой ситуации Президенту Виктору ЮЩЕНКО «пришлось бы идти на назначение «технического» правительства, но это было бы незаконное действие».