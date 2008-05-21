ФГИУ могут избавить от Семенюк, а заодно и от Портнова

Шансы на освобождение завтра Верховной Радой Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя Фонда государственного имущества Украины «являются достаточно высокими, если не произойдет чего-то чрезвычайного сегодня вечером или ночью».

Об этом сказал в интервью корреспонденту УНИАН народный депутат Украины Тарас СТЕЦЬКИВ (фракция НУ-НС).

В то же время он отметил, что «есть больше сомнений» относительно назначения Андрея ПОРТНОВА на эту должность. Депутат сообщил, что во фракции НУ-НС сегодня этот вопрос «является открытым». Как объяснил Т.СТЕЦЬКИВ, это связано с «неоднозначным отношением к кандидатуре Андрея ПОРТНОВА».

По словам Т.СТЕЦЬКИВА, ряд народных депутатов из фракции НУ-НС считают неэтичными высказывания А.ПОРТНОВА о Президенте Украины Викторе ЮЩЕНКО. Депутат отметил, что последнее интервью А.ПОРТНОВА ряду СМИ «убеждают многих в нашей фракции, что такому человеку вообще нельзя доверять хоть какую-то серьезную государственную должность».

При этом Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что «окончательное решение по этому вопросу фракция НУ-НС примет завтра утром". Он не исключил, что сегодня состоится встреча Президента Украины с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и с лидерами фракций, где будет обсуждаться, в частности, и вопрос о председателе ФГИУ.

«Будет как минимум два-три совещания, на которых и этот вопрос будет предметом дискуссии», - сказал Т.СТЕЦЬКИВ.