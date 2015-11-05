Порошенко заявил о "жизненной важности" единства ЕС для Украины

Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время встречи с делегацией Европейского парламента, которая прибыла в Киев для участия во Втором заседании парламентского комитета.

Порошенко, в частности, подчеркнул во время встречи, что Украина настойчиво воплощает в жизнь программу реформ в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом и нуждается в единстве и солидарности со стороны Европейского Союза как относительно прогресса реформ, так и относительно дальнейшего урегулирования ситуации на Донбассе.

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«Единство Европейского Союза является жизненно важным для нас», – подчеркнул Порошенко.

Глава государства поблагодарил европейских парламентариев за последовательную поддержку Украины, прежде всего в отстаивании территориальной целостности и суверенитета нашего государства и освобождении украинских граждан, незаконно удерживаемых на территории России.

Президент особо отметил важность единства по дальнейшему урегулированию ситуации на Донбассе.

Глава государства и члены делегации Европейского парламента обсудили прогресс Украины в выполнении обязательств в рамках Плана действий по либерализации визового режима с ЕС в свете рассмотрения Верховной Радой Украины пакета соответствующих законов, ускорения ратификации Соглашения об ассоциации, а также подготовку к созданию углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с 1 января 2016 года.

Евродепутаты заверили, что Европейский парламент готов поддержать решение о предоставлении Украине безвизового режима в случае положительной оценки Европейской Комиссией выполнения Украиной соответствующих рекомендаций, а также активно помогать в контексте проведения консультативного референдума в Королевстве Нидерланды о ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной.

Глава государства, кроме того, вручил орден «За заслуги» III степени членам делегации Европейского парламента – депутатам Европейского парламента сопредседателю Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС Андрею Пленковичу, Петрасу Ауштрявичиусу и Марку Демесмакеру за их весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украинского государства, популяризацию его исторического наследия и современных достижений.