Тимошенко увидела доказательство, что она на правильном пути

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отмечает рекордные за 17 лет объемы инвестиций, вложенные в Украину за первый квартал текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании Кабинета министров Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что привлечь объемы средств в размере 3,4 млрд. долл. за первый квартал удалось в результате реализации программы по улучшению инвестиционного климата.

Премьер отметила, что показатель привлечения инвестиций за первый квартал т.г. в 4 раза больше этого показателя за аналогичный период прошлого года.

“Это говорит о том, что мы на верном пути. И делаем все необходимое для экономики”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что если бы нормально шли приватизационные процессы, то показатель привлечения инвестиций мог бы быть больше раз в 20.

Как сообщал УНИАН, международные эксперты выражали обеспокоенность влиянием инфляции на приток иностранных инвестиций в Украину. 16 мая президент Наблюдательного совета «Блейзер Фундации» (The Bleyzer Foundation) и советник Европейско-украинского Бизнес Совета (EU Ukraine Business Council) Эдильберто СЕГУРА заявили, что на сегодня высокий показатель инфляции в Украине беспокоит как иностранных, так и украинских инвесторов, и может стать фактором, сдерживающим инвестиции в экономику государства.

По информации Президента Украины, озвученной им 15 мая, объем прямых иностранных инвестиций в украинскую экономику по состоянию на 1 января 2008 года достиг почти 29,5 млрд. долларов США. При этом по результатам только 2007 года зафиксирован прирост прямых иностранных инвестиций почти в 7,9 млрд. долларов США. Объем инвестиций на душу населения составил 636,5 доллара.

По данным Нацбанка на конец апреля т.г., в 2007 году за счет роста инвестиционной привлекательности Украины чистый приток прямых иностранных инвестиций в экономику страны в 1,6 раза превысил уровень предыдущего года и составлял 9,2 млрд. долл. (6,6% ВВП), что является наивысшим показателем за всю историю составления платежного баланса Украины.

По направлениям инвестирования наиболее привлекательным для капиталовложений оставался финансовый сектор, куда было направлено 37,9% общей суммы поступлений. Суммарный объем накопленных прямых инвестиций в Украину на 31 декабря 2007 года составил 38,5 млрд. долл., 77% которых приходится на акционерный капитал. В расчете на душу населения объем прямых иностранных инвестиций в 2007 году вырос в 1,7 раза и на начало 2008 года составил 830 долл.