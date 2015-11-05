Мартыненко после заявлений Сакашвили предлагает ему вместе слетать в Швейцарию и Грузию

«Это когда очень хочется, но прямо заявлять о премьерстве он не может», - отреагировал народный депутат, сообщает его пресс-служба.

«Саакашвили любит громко пиариться, но в Одессе серьезных результатов нет, хотя у него вся полнота власти, включая силовиков. Выборы мэра он тоже проиграл. Скоро одесситы начнут спрашивать его, «так где обещанные кардинальные изменения?» Поэтому Саакашвили нацелился эвакуироваться в Киев, в правительство. Отсюда такая агрессия к Арсению Яценюку, отсюда попытки дискредитировать премьера и его однопартийцев», - сказал Николай Мартыненко.

«Саакашвили - мастер громких обвинений. Но «тайное правительство», «теневые фигуры» и «вызовы на допрос» существуют только в болезненном воображении господина Саакашвили, - отметил Николай Мартыненко. «Даже не знаю, какой бред я услышу о себе в следующий раз. Наверное, что на завтрак я пью кровь младенцев и запиваю контрабандным грузинским вином», - предположил он.

«С такими же «основаниями» можно сказать, что Саакашвили возглавил коррупцию и организованную преступность в Одесской области. И формирует там теневое правительство в составе патологических бездельников с липовыми дипломами, фотомоделей и юных филологинь. А что? Звучит так же громко», - отметил депутат. Он прогнозирует «продолжение истерик Сакашвили и придумывание им все новых обвинений».

Николай Мартыненко также отметил, что ложью является заявление Саакашвили о якобы вызове его на допрос в Швейцарии. «Специально для господина губернатора повторю: правоохранительные органы ни в одной стране не выдвигали мне подозрений или каких-либо претензий. Если ко мне будут вопросы - я ни от кого не прячусь и на все вопросы отвечу. Более того, предлагаю Саакашвили вместе слетать в Швейцарию и в Грузию, если он такой храбрый. Посмотрим, у кого из нас будут проблемы. И как встретят Саакашвили на его родине», - предложил Николай Мартыненко.