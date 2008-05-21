Ющенко сегодня встретится с Тимошенко
10:32, 21 мая 2008Политика
1418 0
В Секретариат пригласили и лидеров фракции коалиции
Сегодня в 15.00 в Секретариате Президента Украины планируется проведение встречи главы государства Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО и лидерами фракций коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.
В то же время он не уточнил, приглашаются ли на эту встречу лидеры других парламентских фракций.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter