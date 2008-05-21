Ющенко сегодня встретится с Тимошенко

Сегодня в 15.00 в Секретариате Президента Украины планируется проведение встречи главы государства Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО и лидерами фракций коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

В то же время он не уточнил, приглашаются ли на эту встречу лидеры других парламентских фракций.