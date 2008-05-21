Богатырева выяснит, честное ли соглашение между Украиной и Vanco

Совет национальной безопасности и обороны Украины образовал Межведомственную рабочую группу по изучению вопросов соблюдения законодательства при заключении и выполнении Соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, между государством Украина и компанией Vanco.

Об этом идет речь в решении СНБО Украины от 16 мая 2008 года «О мероприятиях по обеспечению развития Украины как морского государства», которое Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел в действие своим указом от 20 мая.

В частности, в решении отмечается: в соответствии со статьей 14 Закона Украины «О Совете национальной безопасности и обороны Украины» образовать Межведомственную рабочую группу по по изучению вопросов соблюдения законодательства при заключении и выполнении Соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, между государством Украина и компанией Vanсo International Ltd.

Группа образована в таком составе:

БОГАТЫРЕВА Раиса - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, руководитель Межведомственной рабочей группы,

СОБОЛЕВ Борис - заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, заместитель руководителя Межведомственной рабочей группы,

ЕХАНУРОВ Юрий - министр обороны Украины,

КОПЫЛЕНКО Александр - директор Института законодательства Верховной Рады Украины (по согласию),

МАЛОМУЖ Николай - председатель Службы внешней разведки Украины,

МЕДВЕДЬКО Александр - генеральный прокурор Украины (по согласию),

НАЛИВАЙЧЕНКО Валентин - первый заместитель председателя Службы безопасности Украины - руководитель Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины,

ОГРЫЗКО Владимир - министр иностранных дел Украины,

ОНИЩУК Николай - министр юстиции Украины,

ФИЛИПЧУК Георгий - министр охраны окружающей природной среды Украины.

Межведомственной рабочей группе СНБО поручил изучить в двухнедельный срок решение и другие документы относительно подготовки и проведения открытого конкурса на право заключения соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, подготовки и заключения соглашения о разделе углеводородов относительно их соответствия законодательству Украины, а также состоянии выполнения участниками обязательств по соглашению и подготовить соответствующие выводы для рассмотрения Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти поручено предоставлять межведомственной рабочей группе информацию, документы и материалы, необходимые для ее работы.

Кроме того, по решению СНБО, генеральный прокурор Украины должен безотлагательно провести проверку соблюдения законов при выполнении Соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, между государством Украина и компанией Vanсo International Ltd. и при принятии решения об аннулировании специального разрешения на пользование недрами от 5 декабря 2007 года № 3183 компании Vanco Prickerchenska Ltd. и по результатам проверки принять в случае необходимости соответствующие меры реагирования.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Генеральная прокуратура вынесла протест Министерству охраны окружающей природной среды Украины относительно приказа об аннулировании специального разрешения на пользование недрами континентального шельфа Черного моря компании Vanco Prickerchenska Ltd.