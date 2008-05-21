Богатырёва надавала Тимошенко поручений как Золушке

Совет национальной безопасности и обороны Украины обязал Кабинет Министров Украины отменить решение Министерства охраны окружающей природной среды Украины об аннулировании специального разрешения на пользование недрами от 5 декабря 2007 года №3183 компании Vanco Prickerchenska Ltd.

Об этом идет речь в решении СНБО Украины от 16 мая 2008 года «О мероприятиях по обеспечению развития Украины как морского государства», которое Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел в действие своим указом от 20 мая.

В частности, в решении отмечается, что правительство, “с целью использования ресурсного потенциала континентального шельфа Украины и Мирового океана” должно:

принять в двухмесячный срок нормативные акты, необходимые для надлежащего выполнения Закона Украины «О соглашениях о разделе продукции», в частности, относительно механизма, сроков и учета уплаты инвесторами налога на прибыль, полученного от выполнения отмеченных соглашений;

подготовить в шестимесячный срок комплексную программу освоения углеводородного потенциала украинской части континентального шельфа Черного и Азовского морей, предусмотрев в ней мероприятия, направленные, в частности, на активное привлечение частных инвестиций;

обеспечить в шестимесячный срок устранение существующих препятствий в привлечении украинскими государственными компаниями ведущих нефтегазовых компаний мира для общего освоения углеводородных месторождений на шельфе;

разработать до конца 2008 года Национальную программу исследований и использования ресурсов Азово-Черноморского бассейна, других районов Мирового океана на 2009-2034 годы.

Также, для надлежащего выполнения Соглашения о делении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, между государством Украина и компанией Vanсo International Ltd.:

обеспечить неуклонное выполнение требований законодательства относительно соглашений о разделе продукции, обязательств Кабинета Министров Украины по Соглашению о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, между государством Украина и компанией Vanсo International Ltd.;

принять безотлагательные меры относительно отмены решения Министерства охраны окружающей естественной среды Украины об аннулировании специального разрешения на пользование недрами от 5 декабря 2007 года №3183 компании Vanco Prickerchenska Ltd.;

безотлагательно утвердить персональный состав представителей украинской стороны в Координационном комитете по вопросам деятельности сторон во время выполнения Соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, между государством Украина и компанией Vanсo International Ltd.;

рассмотреть внесенные инвестором в соответствии с Соглашением о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, между государством Украина и компанией Vanсo International Ltd. программы работ, соответственно, на 2007 и 2008 годы;

Как сообщал УНИАН, в 2006 р. Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом Министров Украины соглашение о разделе продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

25 апреля этого года Минприроды поручило Государственной геологической службе аннулировать лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого компания Vanco начала международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

12 мая премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Vanco планирует продать право на пользование недрами Черного моря, возможно, «Газпрому».

19 мая премьер-министр Украины заявила, что инициирует международное расследование по факту незаконной приватизации шельфов Черного моря.

20 мая Ю.ТИМОШЕНКО заявила: “Если Президент будет очень настаивать, чтобы я этой компании вернула лицензию, то я выйду и публично назову всех основателей”, - заявила премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО прибавила, что после отмены правительством лицензии Vanco, начали выплывать “из-за спин тех девушек четырех (считающихся основателями компании Vanco Prickerchenska Ltd. - УНИАН) наши украинские породистые олигархи, которые живут и работают в Партии регионов, и которые совместно, в том числе и при поддержке Президента, забрали целый шельф Черного моря”.