Тимошенко призывает не верить ничьим крикам про инфляцию

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает высокопоставленных должностных лиц прекратить своими заявлениями искусственно раскручивать инфляцию.

Об этом она заявила сегодня в эфире “5-го канала”.

«Когда высокие государственные деятели рупором составляют руки, выходят и кричат «Спасайтесь, инфляция!”, то инфляция в стране просто рефлективно, в большинстве потому, что люди пугаются таких сообщений», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства обратилась к гражданам Украины с просьбой не верить подобным заявлениям. «Я хочу, чтобы вы знали, что когда высокие руководители государства кричат: «Спасайте, инфляция!», то это значит, что они искусственно эту инфляцию раскручивают», - отметила премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ее правительство получило в наследство колоссальную прошлогоднюю инфляцию. При этом премьер-министр заверила, что на сегодняшний день рост инфляции замедляется. «Мы полностью сейчас смотрим с оптимизмом на наши обязательства – что 5-6 месяцев, и все будет стоять на свои местах. Потому не нужно людей пугать. У нас все будет в стране хорошо», - прибавила глава правительства.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в Украине инфляция в апреле в 2008 г. к апрелю прошлого года составляла 30,2% (в апреле 2007 года к апрелю 2006-го - 10,5%), в январе-апреле к аналогичному периоду 2007 года - 24,4% (в январе-апреле 2007 года к январю-апрелю 2006-го - 10,3%).

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что меры, которые применяют правительство, власть на местах и Национальный банк, не дают достаточного результата в борьбе с инфляцией.