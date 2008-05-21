Политологи комментируют заявление Ющенко

Большинство политологов называет маловероятным сценарий срыва выборов в Киеве, согласно с предоставленным агентству УНИАН эксперт-опросом «Центра исследований политических ценностей «АКСІА» в связи с заявлением Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по поводу получения им сигналов о подготовке к срыву выборов в Киеве.

Так, директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что «сама кампания о возможности срыва выборов сейчас выгодна Секретариату Президента, который собирает все возможные аргументы для дискредитации БЮТ». «Все эти разговоры о том, что БЮТ готовит срыв выборов, БЮТ готовит «майданы” – элементы давления на эту политическую силу. Я думаю, что сейчас нет влиятельных политических игроков, которые были бы заинтересованы в срыве выборов”, - отмечает Г.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Эксперт Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Александр ПАЛИЙ считает, что сегодня такой сценарий не выгоден никому. “С одной стороны, у Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО есть большие шансы остаться мэром, с другой - у БЮТ, „Нашей Украины”, Блока Кличко есть хороший шанс взять абсолютное большинство в Киевсовете”, - считает политолог.

А.ПАЛИЙ не исключает, что подготовка к срыву выборов может проводиться, но задействовать этот план можно лишь в случае неожиданного развития событий. “Например, если ЧЕРНОВЕЦКИЙ проигрывает, или у других политических сил будет плохой результат. Я думаю, что это слишком сложная процедура, чтобы реализовать ее на практике”, - сказал политолог.

Директор политических программ Центра исследований политических ценностей «АКСІА» Александр МЕДВЕДЕВ называет маловероятным срыв выборов. “Если это и состоится, то будет выгодно на все 100% только одному человеку – Александру ТУРЧИНОВУ. В случае проигрыша он получает неоценимый бонус – рост личного политического рейтинга”, - сказал он. Новая дата повторных выборов будет в таком случае не раньше, чем через месяц, а за это время А.ТУРЧИНОВ будет иметь уникальную возможность повысить свой рейтинг в Киеве.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК считает, что в первую очередь это выгодно политическим силам, которые были инициаторами перевыборов, но поняли, что не смогут победить и набрать абсолютное большинство голосов.

“Очевидно, что БЮТ не набирает достаточное количество голосов, чтобы набрать две трети большинства (в Киевсовете). Хотя бютовцы и сформируют большинство, но не смогут оказать жесткое сопротивление и переиграть результаты выборов мэра – то есть не допустить мэра к присяге и все такое. То есть, в срыве могут быть заинтересованы как БЮТ, так и их политические союзники из Блока Кличко”, - сказал он.

С другой стороны, по словам В.КУЛИКА, в срыве выборов могут быть заинтересованы аутсайдеры, которые не проходят в Киевсовет. Для них желательно увеличение длительности избирательной кампании, и нынешние результаты не удовлетворили бы их.

Профессор политологии, научный директор Школы политической аналитики НаУКМА Алексей ГАРАНЬ заметил, что кроме срыва выборов в целом может быть другая ситуация - если Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ побеждает, но не будет иметь большинства в Киевсовете, в таком случае сессия может не открыться и Киевсовет может не узаконить пребывание Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в должности мэра.

”Действительно, такие разговоры есть. Существуют разные версии. Согласно первой, такой сценарий выгоден противникам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, в случае если он будет продолжать лидировать. Вторая версия – это будет выгодно и самому Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ, потому что ситуация будет оставаться в том состоянии, в котором есть. Последняя версия – это попытка главы Секретариата Президента организовать так называемый „Сталинград” для Ю.ТИМОШЕНКО, спровоцировать беспорядки в Киеве. Но это лишь версия”, - сказал А.ГАРАНЬ.