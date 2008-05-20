Тимошенко: в парламенте де-факто действует ”широкая коалиция”...

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что на сегодня в Украине де-факто существует коалиция кланов и представителей Секретариата Президента.

Об этом она заявила сегодня в эфире «5-го канала».

«Демократическая коалиция создана в парламенте де-юре и имеет на 2 голоса всего преимущества. А де-факто в кулуарах работает другая коалиция», - сказала она. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, это «коалиция тех именно кланов, с которыми мы боролись в 2004 году, и, к сожалению, Секретариата Президента». «И выходит так, что там и силовые структуры, и большое количество политиков, и на сегодняшний день коалиция де-факто за кулисами одна, а де-юре, формально, существует демократическая коалиция», - отметила глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что демократическая коалиция держится только за счет деятельности ряда честных депутатов, которые входят в НУ-НС и БЮТ. «Я благодарю наших настоящих побратимов, которые никуда не дают себя перетянуть, ни в какие широкие коалиции», - прибавила она.