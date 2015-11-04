СМИ: шансы Украины на получение безвизового режима с ЕС уменьшаются с каждым днем

Как говорится в статье "Нового времени", "именно по вине политиков и чиновников забуксовали реформы, открывающие перед украинцами двери Евросоюза. ЕС предложил Киеву "дорожную карту из нескольких пунктов, выполнение которых открыло бы границы, но выполнить ее не спешат ни президент, ни правительство, ни парламент", - говорится в материале.

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В статье отмечается, что решить имеющиеся вопросы в законодательстве парламент должен был 8 октября, проголосовав за безвизовый пакет законопроектов. Но из 13 документов Рада одобрила только 7 - два в целом и еще 5 только в первом чтении. Отдельные инициативы спикеру Владимиру Гройсману приходилось ставить на голосование 5-6 раз, чтобы получить необходимое количество голосов.

Особое сопротивление встретила борьба с коррупцией, в частности законопроект, позволяющий накладывать арест на имущество вторых и третьих лиц в рамках уголовного расследования при наличии достаточных оснований. "Многие депутаты не хотели за него голосовать. Наверное, примерили на себя и испугались за свои активы", - говорит исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк. Но закон необходим: он позволит арестовывать на ранних стадиях уголовного производства украденные активы.

Наибольшие трудности возникли с двумя ведущими законопроектами - о снятии неприкосновенности с народных депутатов и судей, а также об антидискриминационных изменениях в Трудовом кодексе, которые запрещают притеснения по признаку сексуальной ориентации. Депутаты даже не захотели ставить их на голосование. Последняя инициатива неоднократно становилась причиной: украинские парламентарии особенно упорно противятся защите прав меньшинств. Но для ЕС это принципиальный момент.