У Ющенко подскажут, как продать Одесский припортовый без проблем

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен отозвать из Конституционного Суда свое представление относительно решения о приватизации Одесского припортового завода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

Он отметил, что такой шаг будет сделан в ответ на решение правительства об отмене конкурса по приватизации предприятия 20 мая.

«Мы предлагаем вернуться, как говорится, на нулевые позиции и начать дискуссию по поводу того, чтобы провести приватизацию завода честно и прозрачно», - сказал А.ШЛАПАК.

Он подчеркнул, что Президент поддерживает приватизации ОПЗ, однако при условии решения всех спорных вопросов, касающихся Фонда госимущества, и после принятия программы приватизации на 2008 год.

А.ШЛАПАК выразил надежду, что этот документ в первом чтении будет принят в Верховной Раде в четверг, и добавил, что у Секретариата Президента есть ряд предложений к этому документу.

Замглавы Секретариата Президента подчеркнул, что приватизация ОПЗ должна пройти так, чтобы потом не возникало никаких спорных и проблемных вопросов по поводу проведения этого конкурса.

Как сообщал УНИАН, конкурс по продаже 99,52% акций Одесского припортового завода планировалось провести 20 мая. Однако Совет национальной безопасности и обороны Украины 16 мая запретил правительству и Фонду государственного имущества Украины осуществлять приватизацию государственных пакетов акций энергокомпаний, Одесского припортового завода и некоторых других предприятий.

Решение СНБО, по заявлению пресс-службы Секретариата Президента, введено в действие указом Президента.

Вчера, 19 мая, министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК после заседания Кабинета Министров сообщил, что дата проведения конкурса по продаже Одесского припортового завода перенесена на неопределенный срок.

Справка УНИАН. 11 февраля 2008 г. Кабмин утвердил условия проведения конкурса по продаже акций ОАО “Одесский припортовый завод”. Фонд госимущества Украины 20 февраля объявил конкурс с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона по продаже 99,52% пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод". Стартовая цена пакета, который выставлялся на конкурс, - 3 млрд. грн. Дата проведения конкурса - 20 мая.

В свою очередь Президент В.ЮЩЕНКО остановил распоряжения Кабмина о проведении конкурса по продаже ОПЗ.

6 мая в КС поступило представление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно соответствия Конституции распоряжения Кабинета Министров Украины «Об утверждении Условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод» от 11 февраля 2008 года № 261-р.