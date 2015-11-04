Израильские родственники Корбана требуют найти виновных в задержании политика

У Forbes есть копии обращений.

С Викторией Корбан общался консул Украины в Израиле Анатолий Писаревский.

«Со мной был мой супруг, но когда охранник узнал, по какому вопросы мы пришли, он вытолкал моего супруга. Анатолий Писаревский вышел ко мне через 40 минут, и общались мы на лестнице. Я сказала, что не уйду, пока не узнаю, где и в каком состоянии находится мой брат», – рассказала Виктория Корбан в эксклюзивном интервью Forbes. По её словам, ей пришлось лечь на пол и сказать, что она не выйдет, пока консул не предоставит информацию о состоянии Геннадия Корбана.

Посольство Украины в Израиле вызвало полицию.

«Я объяснила полиции ситуацию, что я обратилась в консульство, так как мой брат, гражданин Украины, патриот, преследуем по политическим убеждениям, похищен и удерживается насильно. Мы не можем получить никакой информации, кроме информации из Facebook, что ему не дают пить, есть, спать», – объясняет Виктория Корбан. Она объясняет, что только через три часа сотрудники консульства согласились поставить печати на её письма – обращения к Петру Порошенко с требованием предоставить информацию о состоянии здоровья её брата и причинах его задержания.

Также Виктория Корбан выразила возмущение обращением со стороны украинских правоохранительных органов с её родителями. «Моя мать – инвалид, у неё болезнь Паркинсона. Они во время обыска переворачивали матрац, на котором она лежала, рылись во всех лекарствах, которые я каждый месяц ей присылаю. На каком основании это делалось с моей семьей – никто не объясняет. Никто не уведомляет нас ни о каких действиях, которые совершаются с моим братом. Но мы требуем объяснений», – говорит Виктория Корбан. Также, она угрожает совершить акт самосожжения перед посольством Украины в Израиле, если украинские власти не прояснят ситуацию с её братом в кратчайшие сроки.

Напомним, что лидера партии УКРОП Геннадия Корбана после заседания суда задержали в городе Чернигов.