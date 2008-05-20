Тимошенко открестилась от заявления Портнова

Заявление некоторых членов БЮТ о возможности досрочных президентских выборов является исключительно личным мнением этих политиков.

Об этом сегодня, отвечая на вопрос УНИАН, заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО после просмотра фильма «Иллюзия страха» по сценарию первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА в кинотеатре «Украина».

«Это категорически мнение отдельных депутатов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 мая назначенный правительством и.о. председателя Фонда государственного имущества Андрей ПОРТНОВ (представитель БЮТ) не исключил возможности досрочного прекращения полномочий Президента Виктора ЮЩЕНКО.

«Как будет складываться политическая карьера Президента, мы еще увидим, будет ли она окончена в тот срок, который определен Конституцией, или это будет раньше», - сказал А.ПОРТНОВ.