Довгий: больше всего заседаний Киеврады прогуляли депутаты от БЮТ

Заместитель Киевского городского председателя, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ утверждает, что самые заядлые прогульщики заседаний Киевсовета V созыва были среди депутатов фракции БЮТ.

Об этом он сказал в интервью «Комсомольской правде в Украине».

К рекордсменам-прогульщикам секретарь Киевсовета отнес 7 депутатов от БЮТ и руководителя штаба Блока Кличко Дмитрия АНДРИЕВСКОГО.

«Многих депутаты, которые повторно рвутся в горсовет, вообще непонятно, чем два года там занимались, - подчеркнул О.ДОВГИЙ. - Например, из 40 пленарных заседаний Киевсовета 5-го созыва Михаил БРОДСКИЙ пропустил 32. Сейчас он обещает киевлянам, что не «будет молчать». Почему же молчал в Киевсовете? Анатолий ХОСТИКОЕВ, баллотирующийся в первой пятерке БЮТ, пропустил 27 заседаний. Среди прогульщиков-рекордсменов есть и другие БЮТовцы: Петр ОНОПЕНКО пропустил 25 заседаний, Александр БЕРЕЗНИКОВ, Даниэль КАРАБАЕВ, Александр ТОЛУБИЦКИЙ - по 23, Александр БРИГИНЕЦ - 22, Александр ГРЕБЕЛЬНИК - 19. А вот нынешний руководитель избирательного штаба Виталия Кличко и член его блока на выборах в Киевсовет Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ «прогулял» 23 заседания».

По словам О.ДОВГОГО, «активная» деятельность оппозиции охарактеризовалась также тем, что фракция Блока Кличко не принимала участия в четверти всех заседаний Киевсовета, а фракция БЮТ - в почти половине всех заседаний.

Секретарь Киевсовета также утверждает, что фракции БЮТ и Блока Кличко не голосовали за практически все социально важные решения - это и увеличенный в 5 раз бюджет города, и программа социально-экономического развития Киева, и запрет несанкционированного размещения игральных автоматов и т.д.