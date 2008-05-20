Из-за Тимошенко Vanсo может слупить с Украины до $200 миллиардов?

В случае разрыва договора с компанией Vanсo по вине Украины, и если это будет доказано в международных судах, компания может потребовать от нашей страны возмещения убытков около 200 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

«Есть разные подходы к подсчету таких убытков. То, что, безусловно, нам придется возместить, это прямые расходы, на которые уже пошел инвестор… приблизительно это 200 млн. долл.», - отметил А.ШЛАПАК.

Также он добавил, что компания Vanсo может предъявить претензии по возмещению недополученной прибыли, и в этом случае сумма может достичь 200 млрд. долл. «У инвестора есть все возможности сейчас воспользоваться такой нормой как предъявление претензии за недополученную прибыль», - сказал А.ШЛАПАК.

Он также отметил, что если возникают какие-то вопросы и сомнения по качеству работы компании Vanсo в Украине, то эту тему нужно обсуждать публично с участием представителей этой компании, возможно, и на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

А.ШЛАПАК не исключил, что дело по отношениям с компанией Vanсo в скором времени может быть рассмотрено в Стокгольмском суде, причем «шансов выиграть это дело у нас очень мало». Он высказал надежду, что вопрос касательно Vanсo будет рассматриваться завтра на заседании правительства.

А.ШЛАПАК подчеркнул, что на заседании СНБО Президент предложил отойти в вопросе по Vanсo на «нулевые позиции» и не подвергать такому риску Украину.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины 17 мая вынесла протест к Министерству охраны окружающей природной среды Украины относительно неправомерного приказа об аннулировании специального разрешения на пользование недрами континентального шельфа Черного моря компании «Венко Прикерченская ЛТД».

Этим документом остановлено действие неправомерного приказа с обязательством его отменить.

Согласно сообщению Генпрокуратуры, в ходе проверки правомерности аннулирования специального разрешения на пользование недрами континентального шельфа Черного моря компании «Венко Прикерченская ЛТД» Генеральной прокуратурой установлено, что Минприроды, вопреки требованиям Кодекса Украины о недрах, без определения правовых оснований приказом от 25 апреля 2008 года незаконно лишил указанную компанию разрешения.

Справка УНИАН. В 2006 г. Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом Министров Украины соглашение о разделе продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

25 апреля этого года Минприроды поручило Государственной геологической службе аннулировать лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами. После этого компания Vanco начала международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

12 мая премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Vanco планирует продать право на пользование недрами Черного моря, возможно, «Газпрому».