Луценко вышел из отпуска: он узнал о подготовке силового сценария

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, который сегодня вышел из отпуска и приступил к исполнению своих обязанностей, не исключает, что по результатам выборов в Киеве может возникнуть физическое противостояние.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Идет подготовка к вероятному силовому сценарию. Это основная причина, почему я возвращаюсь к исполнению обязанностей министра внутренних дел», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

На уточняющий вопрос, на чем базируется такое его высказывание, он ответил, что существует определенная информация, однако озвучивать ее не стал. «Если бы я знал о конкретных планах срыва выборов, я бы их точно остановил на протяжении 24 часов», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, добавив при этом, что милиция готова до разного рода событиям.

Так, по его словам, с сегодняшнего дня личный состав столичной милиции переведен на усиленный режим несения службы. В частности, усиленно патрулирование в столице мест массового скопления граждан. В то же время Ю.ЛУЦЕНКО не исключает, что максимального политического и агитационного апогея политическая напряженность может достичь в эту пятницу, 23 мая (выборы должны состояться в воскресенье, 25 мая – УНИАН).

По мнению Ю.ЛУЦЕНКО, сегодня разные политические силы, которые принимают участие в киевских выборах, пытаются максимально создать напряженность в обществе, в первую очередь, столичном.

«Я думаю, что система эскалации - политической и физической - выгодна всем политическим силам, которые не набирают достаточно голосов на выборах», - сказал министр, заметив в то же время, что подобного он не наблюдает в политической силе, которую возглавляет и которая принимает участие в выборах в Киевсовет («Наша Украина – Народная самооборона»).

В связи с этим Ю.ЛУЦЕНКО призвал политические силы «не испытывать милицию на прочность». При этом он подчеркнул, что «милиция будет немедленно реагировать на нарушения», которые будут происходить, в том числе и в день выборов.