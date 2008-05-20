Ющенко как экономист считает политику Тимошенко неправильной
Президент обещает все исправить
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает против политики административных ограничений, которую проводит правительство Украины по определенным группам товаров на продовольственном рынке.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал в интервью канадской газете The Toronto Star накануне государственного визита в Канаду.
По мнению Президента Украины, такие действия ограничивают возможности для развития аграрного сектора.
«У нас сегодня происходит достаточно жесткая дискуссия с правительством относительно политики на селе. Как экономист и Президент я не могу поддержать, когда правительство запрещает вывоз зерна из Украины. Этот рынок от этого потерял до 2,5 миллиардов долларов", - сказал В.ЮЩЕНКО.
Также, по убеждению Президента, неправильно, когда правительство 10 дней назад запретило вывоз растительного масла. "Мы - первый производитель масла в мире. Украинское масло должно быть по всему миру", - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.
"Это неправильная политика, я всячески пытаюсь ее исправить и, надеюсь, в ближайшее время я ее исправлю», - пообещал Президент.
Глава государства убежден, что украинское сельское хозяйство, при условии эффективной аграрной политики, привлечения инвестиций и поддержки, в том числе международной, может значительно увеличить производство.
«Небольшой толчок в отрасли сельского хозяйства Украины может в 2-2,5 раза за два-три года поднять объем производства зерна в Украине», - уверен Президент.
В.ЮЩЕНКО также прокомментировал внутреннюю ситуацию в Украине, отвечая на вопрос относительно поиска политического единства.
«Демократическая политика и конкурентная экономика являются выгодными для нации», - сказал В.ЮЩЕНКО, заверив, что Украина идет нормальным демократическим путем в своем развитии.
***The Toronto Star – ежедневная канадская англоязычная газета общенационального масштаба, основанная в 1892 году. Тираж The Toronto Star составляет 445 тыс. экземпляров в будние дни, 645 тыс. – в выходные. Тираж газеты является крупнейшим среди канадских изданий.
Аудитория газеты – представители политических и деловых кругов, члены правительства, люди с высшим образованием и др., отметили в пресс-службе Президента.