Ющенко как экономист считает политику Тимошенко неправильной

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает против политики административных ограничений, которую проводит правительство Украины по определенным группам товаров на продовольственном рынке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал в интервью канадской газете The Toronto Star накануне государственного визита в Канаду.

По мнению Президента Украины, такие действия ограничивают возможности для развития аграрного сектора.

«У нас сегодня происходит достаточно жесткая дискуссия с правительством относительно политики на селе. Как экономист и Президент я не могу поддержать, когда правительство запрещает вывоз зерна из Украины. Этот рынок от этого потерял до 2,5 миллиардов долларов", - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также, по убеждению Президента, неправильно, когда правительство 10 дней назад запретило вывоз растительного масла. "Мы - первый производитель масла в мире. Украинское масло должно быть по всему миру", - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

"Это неправильная политика, я всячески пытаюсь ее исправить и, надеюсь, в ближайшее время я ее исправлю», - пообещал Президент.

Глава государства убежден, что украинское сельское хозяйство, при условии эффективной аграрной политики, привлечения инвестиций и поддержки, в том числе международной, может значительно увеличить производство.

«Небольшой толчок в отрасли сельского хозяйства Украины может в 2-2,5 раза за два-три года поднять объем производства зерна в Украине», - уверен Президент.

В.ЮЩЕНКО также прокомментировал внутреннюю ситуацию в Украине, отвечая на вопрос относительно поиска политического единства.

«Демократическая политика и конкурентная экономика являются выгодными для нации», - сказал В.ЮЩЕНКО, заверив, что Украина идет нормальным демократическим путем в своем развитии.

***The Toronto Star – ежедневная канадская англоязычная газета общенационального масштаба, основанная в 1892 году. Тираж The Toronto Star составляет 445 тыс. экземпляров в будние дни, 645 тыс. – в выходные. Тираж газеты является крупнейшим среди канадских изданий.

Аудитория газеты – представители политических и деловых кругов, члены правительства, люди с высшим образованием и др., отметили в пресс-службе Президента.