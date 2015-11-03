Адвокат заявила, что следователи до сих пор не объяснили причину повторного задержания Корбана

Об этом она сказала в эфире телеканала "112 Украина".

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"Это самая большая интрига, наверное, не только для СМИ, и для наблюдателей, а это интрига остается для защитников и непосредственно для самого господина Корбана, потому что никакой информации относительно того, какой будет новая подозрение, что произошло, почему его задержали повторно, у нас пока нет", – заявила Томчук.

Адвокат добавила, что сегодня она почти целый день провела со своим подзащитным.

"И ни одной попытки провести следственные действия, как-то предоставить ему подозрение или просто объяснить ситуацию, следователем не было сделано. Более того, вообще у нас представители правоохранительных органов избегают общения, прокуроры, которые были утром при задержании, просто сбежали, поэтому, по моему мнению, просто сейчас "на коленях" пишется новое уголовное производство, и именно поэтому у прокуратуры просто нечего предъявить господину Корбану", – добавила адвокат.

Она сказала, что все действия прокуратуры свидетельствуют о политически мотивированном движении дела.

"Если у нас стоит вопрос прекратить деятельность, как вы говорили, вроде, организованной преступной группы, то было бы логично, мне кажется, объявлять подозрение сразу по всем эпизодам, и в контексте всего этого совместного расследования, расследовать преступную деятельность группы. По крайней мере, этого требует закон и так говорит логика. Когда нам говорят о том, что у нас еще есть что-то "в кармане", то это очень похоже на обыкновенный шантаж", – пояснила адвокат.

По словам Томчук, сегодня начинается совершенно новый отсчет 72 часов задержания Корбана, поскольку это, якобы, другое задержание.

"Я даже боюсь прогнозировать, в каком месте это будет (рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения Корбану), потому что, учитывая, что никакой привязки к города Чернигова пока не существует, то мы понимаем, что завтра так же несуществующая привязка может появиться к любому другому городу", – сказала адвокат.

Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан в результате совместной операции СБУ и Генпрокуратуры 31 октября в Днепропетровске, его доставили в главное следственное управление Генпрокуратуры в Киеве. Впоследствии стало известно, что Корбан находится в изоляторе временного содержания СБУ.

В ГПУ заявили, что Корбану объявлено о подозрении в совершении ряда преступлений.

2 ноября Новозаводский райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

Однако сегодня утром сотрудники Службы безопасности Украины вывезли Корбана из суда, после того как адвокаты начали требовать от конвоиров освободить лидера "УКРОПа", поскольку в 8.40 истек 72-часовой срок его содержания.

Затем стало известно, что его вывезли в ИВС СБУ в Киеве.

В Генпрокуратуре заявили, что Корбана сегодня задержали на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом без определения следственного судьи, суда).

На брифинге начальник управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Степан Божило заявил, что “вчера в ходе досудебного расследования одного из уголовных производств нами были добыты данные о совершении Геннадием Корбаном ряда уголовных правонарушений. Были внесены сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование. Сегодня утром после принятия решения следователем Геннадий Корбан был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины”, - заявил Божило.

Вечером в "УКРОПе" сообщили, что адвокаты обжаловали решение о задержании Корбана.