Криль понял, что Тимошенко начала переворот по плану Медведчука

БЮТ подготовил сценарий антиконституционного переворота и уже начинает претворять его в жизнь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого Центра” такое мнение высказал народный депутат Украины, председатель политической партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ, комментируя вчерашние заявления назначенного Кабинетом министров на должность и.о. председателя Фонда госимущества Андрея ПОРТНОВА по поводу возбуждения уголовного дела в отношении него.

«Грубые высказывания в адрес Президента со стороны представителей БЮТ становятся уже традиционными, и это настораживает. Есть все признаки того, что ТИМОШЕНКО готовится к антиконституционному перевороту и уже начала предпринимать реальные шаги в этом направлении», – сказал он.

По словам И.КРИЛЯ, «понимая, что наработанный Виктором МЕДВЕДЧУКОМ проект изменений в Основной Закон обречен на провал в ВР», БЮТу не осталось ничего другого, как самостоятельно начинать воплощать положения этого проекта в жизнь.

«Печально известный юрист А.ПОРТНОВ позволил себе давать «профессиональную» оценку действиям В.ЮЩЕНКО и даже заговорил об уголовной ответственности Президента. Если это не помутнение разума, то не что иное как покушение на конституционный строй страны», - считает он.

«А по закону, оценку подобным действиям должны давать соответствующие правоохранительные органы», – отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении А.ПОРТНОВА.

Генпрокуратура проверила законность действий А.ПОРТНОВА и выявила признаки превышения им властных полномочий, которые дестабилизировали работу ФГИУ. В связи с этим Генпрокуратура возбудила в отношении А.ПОРТНОВА уголовное дело по факту покушения на незаконную приватизацию по ч.1 ст. 233 и ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса.

А.ПОРТНОВ заявил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО нарушил закон своим указом относительно функционирования ФГИУ, изданным 16 мая по результатам заседания СНБО.