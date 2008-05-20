Довгий считает, что БЮТ имеет механизмы для срыва выборов

Секретарь Киевсовета, член Блока Леонида Черновецкого Олесь ДОВГИЙ допускает теоретическую возможность срыва выборов Блоком Юлии Тимошенко, у которого есть для этого все необходимые механизмы.

Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде в Украине».

«Теоретически - это возможно. Во-первых, наши оппоненты шокированы тем, что так и не получили необходимой им поддержки киевлян. Во-вторых, у соперников Блока Леонида Черновецкого есть механизм срыва выборов - это возможность влиять на работу участковых избирательных комиссий через председателей и секретарей УИК», - сказал он.

Вместе с тем О.ДОВГИЙ высказал сомнение относительно вероятности срыва выборов на практике: «Убежден, что Киев и вся страна никому не позволят сорвать выборы в столице. Конечно, наши оппоненты могут попробовать украсть у нас победу с помощью фальсификаций. Поэтому мы призвали сегодня правоохранительные органы усилить контроль за голосованием, чтобы выборы прошли честно».

Он сообщил, что обратится с письмом к председателю Верховного Суда Василию ОНОПЕНКО с призывом не допустить втягивания судебной ветви власти в сценарий срыва киевских выборов. «Кроме того, в ближайшее время мы выставим постоянно действующие пикеты у здания Верховного суда, а также других судебных инстанций в Киеве. Пикеты будут напоминать судьям о необходимости исполнения законов, а не манипулирования ими», - сказал О.ДОВГИЙ.